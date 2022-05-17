Goldman Sachs'tan kıdemli personele sınırsız tatil izni

ABD'nin önde gelen yatırım bankası Goldman Sachs, üst düzey çalışanlarına sabit bir tatil günü olmadan ihtiyaçları ölçüsünde izin alabilecekleri yeni izin programını açıkladı.

Bankanın 'dinlenmeyi ve enerji toplamayı' teşvik etmek için tasarladığı yeni 'esnek tatil' planı kapsamında ücretli izinlerde herhangi bir üst sınır olmayacak.

Şirketten yapılan açıklamada, "Çalışanlarımıza refah ve dayanıklılığı desteklemek için farklı avantajlar ve teklifler sunma konusunda kararlıyız" denildi.

Wall Street Journal'da yer alan habere göre açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Kariyerlerinin her aşamasında çalışanlarımızla ilgilenmeye ve ortaklarımızın, genel müdürlerimizin deneyimlerine odaklanmaya devam ederken, dinlenmeyi de teşvik etmek için tasarlanmış küresel tatil programımızda iyileştirmeler ve değişiklikler yapmaktan memnuniyet duyuyoruz."



Şirketin genç bankacıları, belirli bir limit dahilinde tatil hakkına sahip olacak. Öte yandan banka, genç ve deneyimsiz personellerini daha fazla çalıştırma konusunda karanlık bir sicile sahip.

Şu anda çok az işveren sınırsız izin sunsa da söz konusu çalışma model popülerlik kazanmaya devam ediyor.

LinkedIn, Bumble ve Netflix, bu avantajı çalışanlarına sunan büyük firmalar arasında yer alıyor.