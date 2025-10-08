Goldman'dan altın için "kırmızı ışık" uyarısı

Goldman Sachs Başkan Yardımcısı Robert Kaplan, altının yıl başından bu yana yüzde 40 artarak 4 bin dolara ulaşmasının, piyasadaki daha derin endişelere işaret ettiğini söyledi. Kaplan'a göre metalin güvenli liman rolü artık ABD Hazine tahvillerinin önüne geçmiş durumda; çünkü artan federal bütçe açığı endişeleri, yatırımcıları tahvillerden uzaklaştırıyor ve mali riskleri öne çıkarıyor.



Kaplan altının yıl başından bu yana neredeyse yüzde 40'lık yükselişinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. Kaplan "Bu dikkat etmemiz gereken bir kırmızı ışıktır." dedi. Altının, ABD'nin mali politikalarına ilişkin artan kaygılar nedeniyle geleneksel güvenli liman rolünü üstlendiğini vurguladı.



Kaplan, yatırımcıların altına yöneldiğini, ancak 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirilerinin olağan piyasa kalıplarına uygun bir şekilde yükselmediğini belirtti.



Başkan Yardımcısı Kaplan "10 yıllık Hazine tahvili şu anda bir güvenli liman gibi davranmıyor, altın davranıyor. Normalde, jeopolitik ya da devlet kaynaklı stres dönemlerinde talep tahvillere yönelirdi, altına değil." dedi.



Kaplan, bu değişimin sebebinin ABD'nin hızla büyüyen bütçe açığı olduğunu söyledi:



"Borç seviyemizi düşürme konusunda ilerleme kaydettiğimizi göstermemiz gerekiyor, ancak bunun cevabı henüz belli değil"



4900 DOLAR HEDEFİ

Goldman Sachs, Batı dünyasından gelen güçlü Borsa Yatırım Fonları (ETF) girişleri ve muhtemel merkez bankası alımlarına dayanarak göstererek,Aralık 2026 altın fiyatı tahminini ons başına 4300 dolardan 4900 dolara yükseltti.



Goldman, "Yükseltilmiş altın fiyatı tahminimize yönelik risklerin hala net olarak yukarı yönlü olduğunu görüyoruz, çünkü özel sektörün portföy çeşitlenmesini nispeten küçük altın piyasasına yönlendirmesi, ETF hacmini tahminimizin üzerine çıkarabilir." dedi.