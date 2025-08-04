Goldman'dan büyük tahmih... Petrol düşecek mi?

Goldman Sachs, petrol piyasasına ilişkin son analizinde, Brent ham petrolünün 2025'in dördüncü çeyreğinde ortalama 64 dolar ve 2026'da 56 dolar varil seviyesinde seyredeceği yönündeki fiyat tahminini koruduğunu duyurdu. Ancak yatırım bankası, son dönemdeki gelişmelerin temel tahminlerine yönelik risk aralığını genişlettiğini belirtti.



Rusya ve İran'a uygulanan yaptırımlı petrol arzı üzerindeki artan baskının, özellikle yedek kapasitedeki beklenenden daha hızlı normalleşme göz önüne alındığında, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü bir risk oluşturduğu vurgulandı.



Bankanın ekonomistleri, ABD ekonomisinin potansiyelinin altında büyüdüğünü ve önümüzdeki 12 ay içinde resesyon olasılığının arttığını işaret etti.



Goldman Sachs, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefikleri (OPEC+) grubunun Eylül ayı için günlük 547.000 varil petrol üretimini artırma kararına dikkat çekti. Buna rağmen, banka, OECD ticari stoklarındaki birikim hızının artmasını ve mevsimsel talep rüzgarlarının zayıflamasını beklediği için OPEC+'nın Eylül ayından sonra üretim kotasını değiştirmeyeceğini varsayıyor.