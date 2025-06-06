Goldman'dan Hindistan'a yatırım

Goldman Sachs Asset Management, Hintli holding Jubilant Bhartia Group'un The Coca-Cola Co.'nun Hindistan'daki şişeleme biriminin yüzde 40 hissesini satın almak için ihtiyaç duyduğu öz sermaye yatırımını kısmen finanse etmek üzere 600 milyon dolar sağladı.



Goldman Sachs Asset Management'ın hibrid fonu, grup tarafından ihraç edilen dönüştürülebilir imtiyazlı hisselere iştirak ederek bu öz sermaye kısmını finanse etti. Yatırım bankasının özel kredi stratejisinin bir parçası olan fon, geleneksel borç ve özsermaye arasında yer alıyor ve genellikle daha uzun süreli oluyor.



Goldman Sachs ve Jubilant Bhartia yorum yapmayı reddetti.



Coca-Cola Aralık ayında Jubilant Bhartia'nın, meşrubat üreticisinin Hindistan'daki en büyük şişeleyicisi Hindustan Coca-Cola Beverages Pvt'nin ana şirketi Hindustan Coca-Cola Holdings Pvt'nin azınlık hisselerini satın alacağını duyurdu. Satın alma işleminin toplam maliyetinin 1,5 milyar dolar olduğu belirtildi.



Pizzadan ilaca uzanan holdingin satın alma için gereken 900 milyon doları 600 milyon dolar öz kaynak ve 300 milyon dolar borçla finanse edeceği belirtildi.



Bloomberg News'in haberine göre, grubun iki iştiraki Jubilant BevCo ve Jubilant Beverages, anlaşmayı finanse etmek için kısa süre önce toplam 658 milyon dolar eşdeğerinde rupi cinsinden tahvil ihraç etti.



Jubilant Bhartia'nın içecek devinden hisse satın alması, yerel şirketlerdeki hisselerinin bir kısmını elden çıkarmak isteyen bir dizi yabancı firmaya katılıyor. Aralık ayında, Güney Kore merkezli LG Electronics Inc. şirketinin Hindistan birimi, Güney Asya ülkesinin gelişen pazarındaki yatırımcılardan faydalanmak için ilk halka arz başvurusunda bulundu. Geçen yılın başlarında British American Tobacco Plc, Hintli ortağının hisselerini satarak 2 milyar dolar toplamıştı.