Goldman'dan korkutan enflasyon açıklaması

Goldman Sachs, gümrük vergilerinin ABD'de konut ve işgücü baskalarının azalmasına rağmen enflasyonu yüksek tutacağını tahmin ediyor.



Ağustos ayında ABD enflasyonunun daha da yükseleceğini öngören Goldman Sachs, çekirdek TÜFE'nin aylık bazda yüzde 0.36 artarak yüzde 0.30 olan tahminlerin biraz üzerine çıkmasını ve yıllık enflasyonun yüzde 3.13'e yükselmesini bekliyor.



Goldman Sachs'a göre gıda (yüzde +0.35) ve enerji (yüzde +0.60) maliyetlerindeki artışın etkisiyle manşet TÜFE'nin aylık bazda yüzde 0.37 artacağı tahmin edilirken, otomobil ve uçak biletleri fiyatlarındaki artışın da enflasyonu yukarı çekmesi bekleniyor.



Banka, özellikle iletişim, mobilya ve eğlence gibi kategorilerde gümrük vergilerinin enflasyonu daha da artırdığı konusunda uyarıda bulundu.



Goldman, ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı vergilerin yakın vadede aylık çekirdek TÜFE'yi yüzde 0.3 civarında tutacağını tahmin ediyor.



Ancak gümrük vergilerindeki artışın ötesinde, ekonomistler konut ve işgücüyle ilgili baskılar azaldıkça temel enflasyon eğiliminin soğumaya devam edeceğini öngörüyor.

