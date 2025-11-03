Goldman'dan kritik ABD değerlendirmesi

Goldman Sachs analistleri, ABD'de cari hükümet kapanmasının bugüne kadar bir kapanmanın yol açtığı en büyük ekonomik etkiye sahip olabileceğini belirtti.



Analistler notlarında, "Sadece 2018-2019'daki 35 günlük kısmi kapanmadan daha uzun sürmesi muhtemel olmakla kalmıyor, aynı zamanda yalnızca birkaç kurumu etkileyen önceki uzun kapanmalardan çok daha geniş." dediler.



Daha uzun bir kapanmanın federal alımlar ve yatırımlar üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olabileceğini ve potansiyel olarak özel sektör faaliyetlerine yayılabileceğini söylediler.



Goldman Sachs, kapanmanın yaklaşık altı hafta süreceğini varsayarak, 2025 yılının dördüncü çeyreğinde çeyrekten çeyreğe yıllıklandırılmış büyümeyi 1,15 puan azaltacağını tahmin ediyor. Bazı federal alımlar ve yatırımlar 2025'in dördüncü çeyreğinden 2026'nın ilk çeyreğine kaydıkça, 2026'nın ilk çeyreğinde büyümeye biraz daha büyük bir 1,3 puanlık destek sağlayacağını öngörüyor.