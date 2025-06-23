Goldman'dan petrol tahmini... Yüzde 43 artış bekliyor

Goldman Sachs, Orta Doğu'daki gerilimin tırmanması halinde küresel enerji arzı üzerinde önemli riskler oluşacağı uyarısında bulundu.



Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının bir ay süreyle durdurulması halinde Brent tipi ham petrolün varil fiyatının kısa süreliğine 110 dolara çıkabileceğini ve 2025'in 4'üncü çeyreğinde ortalama 95 dolar olacağını belirtti. Tepe noktasına göre bugünkü fiyatlamalarla yüzde 43 artış meydana geleceği tahmin ediliyor.



Bu gelişme, ABD'nin İsrail'le birlikte İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği hava saldırılarının petrol fiyatlarını Ocak ayından bu yana en yüksek seviyelerine çıkarmasının ardından geldi. Goldman, Polymarket'in İran'ın 2025 yılında kilit su yolunu kapatma ihtimalinin yüzde 52 olduğunu gösteren verilerine atıfta bulundu.



Banka, İran petrol arzında 1,75 milyon varillik bir düşüşün Brent'i varil başına 90 dolara çıkarabileceğini ve fiyatların arzın ne kadar hızlı toparlanacağına bağlı olduğunu söyledi.



Goldman ayrıca Avrupa'da gaz fiyatlarının yükseleceğini ve TTF gösterge fiyatının 74 €/MWh seviyesine yaklaşabileceğini öngörürken, ABD'de gaz fiyatlarının büyük ölçüde sabit kalması bekleniyor.