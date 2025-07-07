Goldman'dan piyasalara önemli Fed mesajı

Goldman Sachs'tan Lindsay Rosner, "Beklenenden daha güçlü istihdam raporu Fed'in sabırlı yaklaşımını değiştirmek için çok az şey yapacaktır." diye konuştu.



"Açıklanan güçlü istihdam raporu, en azından şimdilik, bazı öncü göstergelerde görülen zayıflık işaretlerine meydan okuyarak ABD işgücü piyasasının hala dirençli olduğunu teyit ediyor" diyen Rosner, Fed'in istihdam endişelerinden ziyade enflasyon risklerine odaklanmaya devam ettiğini öne sürdü.



Goldman Sachs, yaz dönemi enflasyon verilerinin ılımlı seyretmesi halinde Fed'in yılın ikinci yarısında gevşeme döngüsüne devam edebileceğini de sözlerine ekledi. Piyasalar şimdi gelecek TÜFE ve ücret verilerini yakından izliyor ve faiz indirimi beklentileri geçici olarak 2025'in sonlarına bırakılmış durumda.