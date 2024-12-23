Goldman'dan TCMB analizi: Faiz indirimi için erken

ABD merkezli Golman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu hafta açıklayacağı faiz kararı öncesinde beklentisini açıkladı.



Golman Sachs, genel beklentinin aksine aralık ayında faiz indirimi öngörmediğini açıkladı.



TCMB'nin aralıkta olası bir faiz indiriminin erken olacağını söyleyen Goldman, faizin yüzde 50'de sabit kalacağını öngördü.



Bankanın ekonomistleri, TCMB'nin ana hedefinin para politikasını belirlerken kredibilite oluşturma odaklı olmaya devam ettiğini belirtti.



Banka, politika faizinde ocak ayında 100 baz puanlık indirim beklentisini de korudu.



Analizde, TCMB'nin gevşeme döngüsüne geç başlanmasında yapışkan enflasyon, ekonomik aktivitedeki toparlanma eğilimi ile beklenti üzeri asgari ücret artışı olasılığının etkilerine vurgu yapıldı.