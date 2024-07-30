Goldman'dan TCMB değerlendirmesi: İlk faiz indirimi eylülde gelebilir

ABD’li bankacılık devi Goldman Sachs Yönetici Direktörü ve Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (CEEMEA) Araştırma Eş Başkanı Clemens Grafe, yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisinin kesinlikle arttığını söyledi.



Grafe, bu yıl tahminen yaklaşık 30 milyar dolarlık portföy girişi olmasına rağmen, bunların büyük bölümünün kısa vadeli yatırımlardan oluştuğunu söyledi.



Ekonomi gazetesine konuşan Grafe, "Yatırımcılar henüz enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde düşeceğine dair güven duymuyor ve bu nedenle daha uzun vadeli varlıklarda pozisyon alma konusunda isteksizler” dedi.



Grafe, "Eylül ayında 100 baz puanlık ilk faiz indirimini öngörüyoruz ve bunu dördüncü çeyrekte 900 baz puanlık indirim izleyebilir. Ancak, indirim döngüsünün eylülde başlatılması, o zamana kadar hanehalkı enflasyon beklentilerinin önemli ölçüde düşmesine bağlı. Biz ekonomistler bunun olası olduğunu düşünüyoruz ancak doğal olarak başkalarının düşüncelerinin nasıl evrileceğini tahmin etmek zor. Eylül ayında yıllık bazda enflasyonun yüzde 44'e inmesini bekliyoruz ve dolayısıyla basit yüzde 50'lik ve yıllık bileşik yüzde 64'lük bir politika faiziyle reel faiz oranları çok yüksek olacak. Bu görüşe ilişkin riskin çoğunlukla Türk halkının enflasyon beklentileriyle ve TCMB indirimlere başladığında mevduat tabanında bir miktar yeniden dolarizasyon riskiyle ilgili olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, erken bir faiz indiriminin gündemlerinde olmadığını söylemişti. Akçay, "Faiz indirimleri başladığında da sıkı duruş yine korunacak." şeklinde konuşmuştu.