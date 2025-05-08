Goldman'dan yüksek enflasyon uyarısı

Goldman Sachs ekonomistleri, kısmen ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin gümrük vergisi açıklamalarının ardından zayıflayan doları hesaba katarak, bu yıl ve gelecek yıl için ABD enflasyon tahminlerini artırdı.



Goldman Sachs ekonomistleri Ronnie Walker ve Elsie Peng Çarşamba günü yayınladıkları bir raporda, temel enflasyon göstergesinin 2025 sonunda %3,8'e yükseleceğini, 2026 sonunda ise %2,7'ye gerileyeceğini ve önceki tahminler olan %3,5 ve %2,3'ten daha yüksek olacağını söyledi. Mart ayında, gıda ve enerji hariç kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi %2,6 olarak gerçekleşmişti.



Raporda, “Birincisi, dolar tarife haberlerine tepki olarak güçlendi değil zayıfladı, bu da tarifelerin fiyatlar üzerindeki doğrudan etkisini dengelemek yerine güçlendirdi. İkincisi, Çin'den yapılan ithalata uygulanan aşırı yüksek gümrük vergisi oranları, ithalat talebini Çin'den daha yüksek üretim maliyetleri olan ancak ABD'nin gümrük vergisi oranlarının daha düşük olduğu ülkelere doğru kaydıracaktır.” denildi.



Bloomberg Dolar Endeksi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin ticaret ortaklarına yönelik geniş kapsamlı gümrük tarifelerini açıkladığı 2 Nisan'dan bu yana yaklaşık %4 düştü. Bu durum, Trump'ın ilk döneminde uygulanan gümrük vergilerinin doların yükselmesine yardımcı olduğu 2018 yılı ile bir tezat oluşturuyor.



ABD'li yetkililer Çin ile ticaret görüşmeleri için bu hafta İsviçre'ye gidecek. Goldman ekonomistleri, Çin mallarına uygulanan gümrük vergisi oranının nihai olarak şu anda %145'ten %54'e düşürülmesini beklediklerini söyledi.



Walker ve Peng, “Aylık çekirdek PCE enflasyonunun önümüzdeki birkaç ay içinde hızlanarak Mayıs-Ağustos döneminde aylık ortalama %0,36'ya yükselmesini bekliyoruz,” dedi.“Bizim tahminimiz piyasanın öngördüğü enflasyon beklentilerinin bir miktar üzerinde.”