Google'dan 10 milyon dolarlık veri alışverişi

Google , iflas eden Spirit Airlines'tan 10 milyon dolara şirket içi iş verilerini satın alıyor. Şirket, bu verileri ürün geliştirme ve yapay zeka modellerini eğitmek için kullanmayı planlıyor.

Elde edilen veriler arasında Spirit Airlines çalışanlarının e-postaları, Microsoft Teams mesajları, elektronik tabloları ve takvimlerinin yanı sıra pazarlama, verimlilik ve operasyon verileri de yer alıyor.

Satış tamamlanmadan önce veriler anonimleştirilecek ve hiçbir müşteri bilgisi veya kişisel olarak tanımlanabilir bilgi içermeyecek.

İflas davalarına bakan ABD'li bir hakim, Çarşamba günü yapılacak duruşmada veri satışının onaylanmasını değerlendirecek.

Ayrıca iflas eden Spirit'in, yapay zeka veri şirketi Mercor'dan 7,5 milyon dolarlık bir teklif de aldığı belirtildi.

Spirit, yüksek borç ve yüksek yakıt maliyetleri nedeniyle Mayıs ayında faaliyetlerini durdurmasının ardından iflas sürecinde geriye kalan tüm varlıklarını da satmayı planlıyor.