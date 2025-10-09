Google'dan Belçika'ya büyük yatırım

Google, Belçika'ya 5 milyar euro yatırım yapacak, 300 yeni istihdam yaratılacak.

ABD'li teknoloji devi , 'ya 5 milyar euro yapmayı planladığını ve bu yatırımın ülkede 300 yeni iş yaratacağını duyurdu.

Google, yatırımın yapay zeka (AI) sektörüne ve Belçika'daki veri merkezi kampüslerinin genişletilmesine odaklanacağını belirtti.

Şirket ayrıca, Belçika'da yeni karasal rüzgar enerji santralleri geliştirilmesini desteklemek amacıyla anlaşmalar imzaladığını açıkladı.

