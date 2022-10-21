Google'dan dev yenilik: Kullanıcılar artık kendi reklamlarını seçebilecek

İlişkili Haberler Google Haritalar, bir özelliğe daha veda ediyor

Google, 2022 mayıs ayında gerçekleştirdiği I/O etkiliğinde "Reklam Merkezi" adlı yeni hizmetini duyurmuştu.



Teknoloji devi, bu özellik ile kullanıcılarına, Google'ın Arama Motoru, Keşfet veya YouTube gibi uygulamalarında kendi reklamlarını özelleştirebilme imkanı verecek.

Kullanıcılar, artık hangi markadan veya kategorilerden reklam görüntüleyebileceklerini kontrol edebilecek.

Bugün çıkan haberlere göre, yeni özellik şu an sadece yurt dışında aktif olarak kullanılabiliyor.

Paylaşılan ekran görüntülerinde ise kullanıcıların "Reklam Merkezi" özelliğini kullanabilmesi için 'Kişiselleştirilmiş Reklamlar' seçeneğini aktif hale getirmesi gerektiği görüldü.



Kullanıcılar, bu özelliği aktif ettikten sonra reklamları dilediği gibi özelleştirebilecek.



Ayrıca, "Reklam Merkezi" uygulamasında bazı kategoriler 'hassas' başlığı altında bulunuyor. Bu seçeneklerde alkol, arkadaşlık siteleri ve kilo ile ilgili reklamlar yer alıyor.



Reklam Merkezi özelliğinin aktif edilmesi için gördüğünüz bir reklamın yanında bulunan üç nokta işaretine dokunulması yeterlidir.



Türkiye'de henüz aktif olmayan yeni özelliğin yakında duyurulması bekleniyor.