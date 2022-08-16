Google’ın Türkiye ekonomisine katkısı 3,3 kat arttı

Yapılan sunumda ayrıca “Google Haritalar kullanıcılarına 39 milyar TL‘lik yakıt ve zaman tasarrufu sağladığı da dikkat çekildi. Ayrıca Google’un 2021’de reklam ürünlerinin katkısı 193 milyar TL‘ye ulaştığını, bunun 2025 yılı itibarıyla tam 422 milyar TL‘ye çıkmasını beklediği" belirtildi.

Haritalar ve İşletme profili kategorisinde 62 milyar TL kadar bir 2021 geliri açıklayan firma, Android ve Play Store temelinde ise yine 2021 yılı için 210 milyar TL’lik bir gelir paylaştı. Şirket 2025 itibarıyla bu alanda tam 535 milyar TL‘yi hedefliyor.



Bulut ve kurumsal alana yönelik diğer ürünleri üzerinden 2021’de 12 milyar TL‘ye ulaşan internet devi, aynı yılda 1,9 milyon istihdamı desteklerini de aktardı. Arama ile tüketici refahında 21 milyar TL değerinde artış sağladıklarını belirten Google, “Arama” ile kişilerin Türkiye’de 2,3 milyar saat tasarruf ettiğini de aktardı. Türkiye’de yaklaşık 36 milyon kişinin Google Haritalar’ı kullandığını aktaran şirket, 2021 yılında Türkiye ekonomisine 2018’e oranla 3,3 kat daha fazla katkı sağladıklarını da paylaştı.

Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu raporla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Google’ın ürün ve hizmetleri ile desteklediği ekosistemin Türkiye’de oluşturduğu sosyo-ekonomik değer artık pek çok sektöre yayılmış. Raporun bizi en çok heyecanlandıran sonuçlarından biri işletmelere sunduğumuz Google Benim İşletmem Profili’nin 2021 yılında 700 binden fazla mikro ve küçük işletmenin ek gelir artışı elde etmesine katkı sağlaması oldu" dedi.

Keletoğlu'nun verdiği bilgiye göre, raporun sonuçlarına göre 2021 yılında oluşturulan ekonomik faaliyetleri 1,9 milyon iş imkanı yarattı. Keletoğlu, bu durumu şöyle değerlendirdi:



"Bu rakam da 2021 yılındaki Türkiye istihdamının yüzde 6’sına karşılık geliyor. Desteklenen istihdamın yüzde 58´ini mikro ve küçük işletmeler üstlenirken, bu oranın yüzde 30’unu kadın çalışanlar oluşturuyor. Bu da sunduğumuz ürün ve hizmetlerle oluşturduğumuz fırsat eşitliğinin önemli göstergelerinden biri. Google ekosisteminin bireylere ve işletmelere eşit fırsatlar sunarak katma değer sağlamasının yanı sıra pek çok farklı alanda istihdam imkanı oluşturması da hem ülkemiz için hem de Google olarak bizim için gurur verici bir sonuç.”

Google’ın 2021 yılında dört temel ürün ve hizmet kategorisiyle oluşturduğu ekonomik değer, 476 milyar TL’ye ulaşarak GSYH’nin yüzde 6,6’sına denk geldi. 2018’de GSYH’nin yüzde 3,9’una tekabül eden bu rakamın 2025 yılında yüzde 7,4’e ulaşacağı öngörülüyor. Google ekosisteminin ülke ekonomisine sağladığı katkı Google ürün ve hizmetlerine bağlı olarak da farklılık gösteriyor. Google reklam ürünlerinin katkısı, 2021 verilerine göre 193 milyar TL’ye ulaşırken 2025 yılında 422 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor. Google Haritalar ve Google İşletme Profili’nin ekonomik etkisi ise 62 milyar TL’ye ulaşırken 2025 yılında bu rakamın 136 milyara ulaşacağı öngörülüyor. Google Cloud ve Workspace alanındaysa 2021’de oluşan 12 milyar TL’lik etkinin 2025 yılında 33 milyara çıkması beklenirken, Android ve Google Play ekosisteminin ekonomik etkisi 210 milyara ulaşmış durumda ve 2025’te de 535 milyar olacağı öngörülüyor.

Türkiye’de 50 milyondan fazla kişinin kullandığı Google Arama’ya günde ortalama 5 soru soruluyor. 2021 yılı içerisinde Türkiye’deki Google Arama kullanıcılarının yıllık zaman tasarrufu 2,3 milyar saate ulaşmış, Arama ürününün ücretsiz kullanımı ile tüketici refahında 21 milyar TL’lik artış gerçekleşmiş.



Raporun öne çıkan bulguları:



Google ürünleri aracılığıyla desteklenen istihdam, 2021 yılında 1,9 milyona ulaşırken, 2025 yılında bu rakamın 2,3 milyonun üzerine çıkması bekleniyor.



Google reklam ekosisteminin oluşturduğu ekonomik katkının önümüzdeki 4 yıl içinde Türkiye'de iki katından fazla artması bekleniyor.



Google reklam ürünleri sayesinde fiziksel mağaza müşterilerinde yüzde 25 artış yaşandı.



Google reklamlarına harcanan her 1 TL işletmelere 3 TL ihracat geliri olarak dönüyor.



Rapordaki Akademetre işletme anketine göre 3,4 milyon işletmeden yaklaşık 1,7 milyonu Google Haritalar’ı aktif olarak kullanıyor.



Türkiye’de her 4 firmadan 1’i Google Haritalar ile entegre çalışabilen Google hizmetlerinden firma tanıtım ürünlerini kullanıyor.



Firma tanıtım ürünleri arasında en çok tercih edilen uygulama ise yüzde 94 ile Google İşletme Profili. Türkiye’de yaklaşık 900 bin işletme Google İşletme Profili’nden faydalanıyor.



700 bini ise fazla mikro ve küçük işletme İşletme Profili kullanımı ile ek gelir artışı elde etti.