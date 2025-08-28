Gözler ABD büyüme verisinde

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyonla mücadele sürecine yönelik belirsizliklerin etkisi ve ABD'li çip devi Nvidia'nın bilançosunun ardından karışık bir seyir izlerken, gözler bugün ABD'de açıklanacak büyüme ile kişisel tüketim harcamaları verilerine çevrildi.



ABD'nin korumacı ticaret politikasının ülkedeki enflasyonla mücadele üzerindeki etkileri temel ekonomik gündem maddelerinden biri olurken, bugün çeyreklik yarın da aylık verisi açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinden alınacak sinyallerin Fed'in faiz indirim sürecine yönelik belirsizlikleri azaltması bekleniyor.



Bunun yanı sıra 2. çeyreğe ilişkin büyüme verisinin geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,1 artması beklenirken, söz konusu verinin küresel olarak finansal projeksiyonların netleşmesinde etkili olması bekleniyor.



Öte yandan, ülkede bir süredir devam eden hükumetin Fed'e yönelik eleştirel tutumu yatırımcıların odağında bulunuyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent Fed başkanlığı için 11 güçlü adaylarının olduğunu belirterek, İşçi Bayramı'ndan sonra mülakatlara başlayacaklarını ve Trump'a aday listesinin son halini sunacaklarını kaydetti.



Analistler gelecek yıl mayıs ayında yapılacak bir değişim için hükümetin erken hareket ettiğini belirterek, olası bir adayın öne çıkması durumunda "gölge Fed" ikileminin piyasalardaki risk iştahı üzerinde etkili olacağını söyledi.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayında yüzde 87 ihtimalle 25 baz puan bir indirime gideceği fiyatlanırken, yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puan indirim yapması öngörülüyor.