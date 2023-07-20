Gözler faiz kararında: Ekonomistler ne bekliyor?

Merkez Bankası, geçen ay, 27 ay aradan sonra ilk kez faiz artırdı. Yeni Başkan Hafize Gaye Erkan yönetimindeki ilk toplantıda "kademeli artış" mesajı verildi. Enflasyonla mücadele mesajı veren bankanın Temmuz toplantısında atacağı adım merakla bekleniyor.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimine göre Temmuz ayı faiz kararı bugün saat 14.00’te açıklanacak.



EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE?



AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 500 baz puan artırarak yüzde 20'ye yükselteceğini tahmin ediyor.

Reuters'ın 23 ekonomistle yaptığı ankete göre, faizin yüzde 20'ye çıkarılması bekleniyor.



En düşük beklenti 2 puan en yüksek beklenti ise 6,5 puan artış olacağı yönünde.



Analistlere göre, Merkez Bankası'nın geleceğe yönelik vereceği mesajlar da kritik önemde olacak. Faizin bu yıl hangi seviyeye kadar yükseltileceğine ilişkin sinyaller aranacak.



Faiz kararının ardından piyasalar Enflasyon Raporu toplantısını bekleyecek. Merkez'in enflasyon tahminini açıklayacağı toplantı gelecek hafta 27 Temmuz'da düzenlenecek. Enflasyon Raporu toplantısında Başkan Hafize Gaye Erkan da ilk sunumunu gerçekleştirecek.

