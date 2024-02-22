Gözler faiz kararında: Uzmanlar ne bekliyor?

Merkez Bankası, yılın ikinci faiz kararını açıklayacak. Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında ilk faiz toplantısını gerçekleştirecek. Faiz kararı bugün saat 14.00'te belli olacak. TCMB'nin politika faizini yüzde 45'te sabit tutmasını bekleniyor.



Bu arada yabancı uzmanlar da TCMB'nin faiz kararı ile ilgili beklentilerini açıkladı.



YABANCI UZMANLAR NE BEKLİYOR?



Yabancı uzmanlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu yıl faiz indirimlerinden kaçınabileceğini, yatırımcıların da sıkı para politikasını sürdüreceğine dair güvence arayabileceğini belirtti.



Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 45'te sabit bırakabileceği öngörüsünde bulundu.



TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde "gerekli olduğu sürece" tutma amacının sözlü ve yazılı olarak teyidini beklediklerini belirten Drimal, bunun 2024'ün geri kalanında faiz indirimlerinden kaçınılması anlamına gelebileceğini ifade etti.