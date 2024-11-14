Gözler Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına çevrildi

ABD'de açıklanan enflasyon verileri beklentilere paralel gerçekleşse de, verinin alt kalemlerinden alınan sinyallerin Fed'in enflasyonla mücadelesini öngörülenden daha uzun sürede tamamlayabileceği endişesini destekledi.



ABD'de enflasyon ekimde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,6 ile beklentilere paralel arttı.



Söz konusu endişelerin ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği politikalara ilişkin belirsizliklerle birleşmesi risk iştahını törpüledi. Tahvil piyasalarında da satış baskısı devam ediyor.



Dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,36'ya kadar gerilese de, günü yüzde 4,45'ten tamamlarken, yeni günde de yüzde 4,48 ile 1 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviye çıktı.

Öte yandan, dolar endeksi yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşırken, şu sıralarda 106,7 ile yaklaşık 1 yılın zirvesine çıktı.

Güçlenen dolar ve yükselen tahvil faizleri ile alternatif maliyeti artan altının ons fiyatında ise düşüş eğilimi beşinci işlem gününe taşınırken, şu sıralarda 2 bin 558 dolardan alıcı buluyor.



Öte yandan, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Powell'ın açıklamalarının varlık fiyatları üzerinde etkili olması beklenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 83 ihtimalle gelecek ay 25 baz puan faiz indireceği öngörülüyor.



ENFLASYONLA MÜCADELE SON DÜZLÜKTE



Fed yetkilileri de sözle yönlendirmelerine devam ederken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, açıklanan verilerin enflasyondaki aşağı yönlü seyri doğruladığını belirtti.



St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem de Fed'in enflasyon ve istihdam hedeflerine yakın olduğunu ancak enflasyon yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmaya devam ederken para politikasının orta derecede kısıtlayıcı tutulması gerektiğini vurguladı.



Musalem, son verilerin ilerlemenin yavaşlaması veya tersine dönmesi riskini artırmasına rağmen Fed'in enflasyonla mücadelesinde "son düzlükte" olduğunu aktardı.



Dallas Fed Başkanı Lorie Logan ise enflasyonu yeniden alevlendirmemek için Fed'in faiz indirimlerini temkinli şekilde sürdürmesi gerektiğini ifade etti.



Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid de Fed'in faiz oranlarını ne kadar daha düşürmesi gerekeceği konusunda dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.