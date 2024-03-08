Gözler Fitch'e çevrildi: Not artışı gelir mi?

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in bu gece Türkiye'ye ilişkin değerlendirme raporunu açıklaması bekleniyor.



Fitch, en son Eylül 2023'te Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit etmişti. Not görünümünü ise yaklaşık 2 yıl sonra "negatif"ten "durağan"a yükselmişti.

KREDİ NOTU ARTAR MI?



Piyasalarda Fitch’in "durağan" olan kredi notu görünümüne "pozitif"e çevirebileceği belirtiliyor. Kredi notu ve görünümünde değişiklik yapmayacağına yönelik beklentiler de bulunuyor.



Kredi derecelendirme kuruluşunun görünüm değişikliği yapması halinde bir sonraki değerlendirmede not artışına gidebileceği ifade ediliyor.



Fitch, Türkiye'nin notunu yatırım yapılabilir seviyenin 5 basamak altında tutuyor. Kuruluşun Türkiye için ikinci değerlendirmesini 6 Eylül tarihinde açıklaması bekleniyor.



FITCH'IN KARARI NEDEN ÖNEMLİ?



Kredi kuruluşlarının değerlendirmesi doğrudan yatırımlar oldukça önemli görülüyor. Şirketler ve fonlar bir ülkeye yatırım yapmak için kredi derecelendirme kuruluşlarını izliyor. Yatırımcılar, en az 2 kuruluşun yatırım yapılabilir seviyede not vermesi şartını arıyor.

