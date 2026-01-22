Gözler Merkez Bankası'nda. Faiz kararı bekleniyor

Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı. Uzmanlar 100-150-200 baz puanlık faiz indirimi tahmininde bulundu. Genel anlamda ise 150 baz puanlık faiz indirimi fiyatlanıyor. Faiz kararı saat 14:00'te duyurulacak.

Merkez Bankası politika faizini yüzde 38 olarak uyguluyor. 150 baz puanlık indirimle birlikte faizin yüzde 36,5'e gerilemesi bekleniyor.

Yılın ilk faiz toplantısından çıkacak kararın piyasalar üzerinde de etkili olması bekleniyor.

Faiz indirimiyle birlikte bankacılık sektörü hisselerinde hareketlenme görülmesi bekleniyor. Buna da neden olarak düşen faizler nedeniyle bankaların daha fazla kredi verip karlılıklarını artırması ön plana çıkıyor.

Sanayi hisseleri tarafında da yükselişler bekleniyor. Ertelenen yatırımlar, düşük faizli kredi imkanları gibi faaliyetleri artırıcı etkiler nedeniyle yatırımcılar hareketlenme bekliyor.

DEZENFLASYON MESAJLARI VERİLİYOR

Ekonomi kurmayları ve Merkez Bankası tarafından dezenflasyonun destekleneceğine dair mesajlar verilse de enflasyonun yönünde sapma olması durumunda sıkı para politikasının sürdürüleceğine dair temkinli sinyaller de yer alıyor.

FAİZ KARARINDAN ÇOK PARA POLİTİKASI KURULUNUN KARAR METNİ MERAK EDİLİYOR

TCMB Para Politikası Kurulu'nun faiz kararına ilişkin karar metninde değişiklik olması bekleniyor. Yeni yılla birlikte sıkı para politikasının nasıl devam ettirileceğine dair mesajların yer alması beklenen karar metniyle birlikte geleceğe yönelik değerlendirmeler yapılabilecek.