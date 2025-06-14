Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 19 Haziran Perşembe günü toplanacak. Aynı gün saat 14.00’te faiz kararı kamuoyuyla paylaşılacak.



Nisan ayında yapılan son PPK toplantısında politika faizi 350 baz puan artırılarak yüzde 43,50’den yüzde 46’ya yükseltilmişti.



PPK toplantısı öncesinde düzenlenen beklenti anketine 23 ekonomist katıldı. Ekonomistlerin 19’u faizin sabit bırakılacağını öngörürken, 2’si 100 baz puan, 1’i 150 baz puan ve 1’i ise 350 baz puanlık faiz indirimi yapılacağını tahmin etti.



Ekonomistlerin haziran ayı faiz kararına ilişkin medyan beklentisi, politika faizinin yüzde 46 seviyesinde sabit bırakılacağı yönünde oldu. Yıl sonu politika faizi beklentisinin medyanı ise yüzde 35,50 olarak hesaplandı.

