Gözler Moody's kararına çevrildi: Türkiye'nin kredi notu artar mı?

EN AZ 2,5 YIL GEREKLİ



Türkiye'nin yatırım yapılabilir seviyeleri görmesi kısa dönem için pek mümkün değil ancak o yolda gitmesinin önemi sık sık vurgulanıyor. Kredi derecelendirme şirketleri ülkeler için her yıl 2 değerlendirme yayımlıyor. Şu an en az 5 toplantıda faiz artışı şart. Eğer takvim dışı karar alınmaz ve her toplantıda artışa gidilirse dahi en az 2,5 yıl gerekiyor. Bu da pek olası görülmüyor. Bunun gerçekleşmesi için Türkiye'nin mevcut ortodoks ekonomi politikasını sürdürmesi gerektiği dile getiriliyor.



Analistlerin önemli bir kısmı Türkiye'nin kredi risk primindeki (CDS) düşüşün önemine vurgu yapıyor. Seçim öncesi 700'lere çıkan CDS 300 puana kadar indi. Bunun yatırımcıların duyduğu güveni yansıttığı ifade ediliyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarının da buna paralel adım atacağı düşünülüyor.