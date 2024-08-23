Gözler Powell'a çevrildi: ABD'de faiz indirimi başlayacak mı?

ABD'de açıklanan son ekonomik veriler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine başlaması için uygun ortamı hazırladı.



Finans piyasaları ilk faiz indirimine hazırlanmış durumda ve çarşamba açıklanan Fed tutanakları merkez bankası yetkililerinin "büyük çoğunluğunun" para politikasını gelecek ay gevşetmeye başlama konusunda fikir birliğine vardığını gösterdi.



Tüm bunlara bakıldığında Fed Başkanı Jerome Powell, bugün Kansas City Fed'in yıllık düzenlediği Jackson Hole sempozyumunda yapacağı ve yakından izlenecek olan konuşmasında beklentileri daha da şekillendirmekten ziyade, kendisinin "önemli" bir ilk adım olarak nitelendirdiği faiz indirimi öncesinde ekonominin mevcut durumunu değerlendirebilir.



Fed yetkilileri, gelecek ayki para politikası toplantısında bu yıl ve 2025 için politika faizi tahminlerini güncelleyecekleri için Powell'ın gelecekte olabileceklere ilişkin ayrıntılı ve ileriye dönük bir açıklama yapmak istemeyeceği düşünülüyor.



Bu yönde bir açıklama yapması yol açabileceği piyasa tepkisi ya da gelecek verilerin tersi yönde sinyal vermesi olasılığı açısından bakıldığında başlı başına bir risk gibi görülüyor.



Powell, bugün TSİ 17.00'da Wyoming'de kürsüye çıkacak.