Gözler S&P'nin değerlendirmesinde

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (SP) bugün Türkiye değerlendirmesini yayımlayacak.

Gözler SP'nin değerlendirmesinde

Gözler, Standard and Poor's (S&P) tarafından yayımlanacak değerlendirmede.

Türkiye'nin kredi notunda bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

notu görünümünü ise "durağan"da bırakacağı öngörülüyor.

S&P, geçen yıl Türkiye'nin notunu iki toplantısında da artırmıştı. Kasım ayındaki son kararında not görünümünü durağanda bırakmıştı.

Değerlendirmenin Türkiye saati ile 24'ten sonra açıklanması bekleniyor.

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