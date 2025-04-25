Gözler SP'nin değerlendirmesinde

Gözler S&P'nin değerlendirmesinde
Kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (SP) bugün Türkiye değerlendirmesini yayımlayacak.
Gözler, Standard and Poor's (S&P) tarafından yayımlanacak değerlendirmede.
Türkiye'nin kredi notunda bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor.
Kredi notu görünümünü ise "durağan"da bırakacağı öngörülüyor.
S&P, geçen yıl Türkiye'nin notunu iki toplantısında da artırmıştı. Kasım ayındaki son kararında not görünümünü durağanda bırakmıştı.
Değerlendirmenin Türkiye saati ile 24'ten sonra açıklanması bekleniyor.
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