Gözler SP'nin değerlendirmesinde

Gözler, Standard and Poor's (S&P) tarafından yayımlanacak değerlendirmede.



Türkiye'nin kredi notunda bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor.



Kredi notu görünümünü ise "durağan"da bırakacağı öngörülüyor.



S&P, geçen yıl Türkiye'nin notunu iki toplantısında da artırmıştı. Kasım ayındaki son kararında not görünümünü durağanda bırakmıştı.



Değerlendirmenin Türkiye saati ile 24'ten sonra açıklanması bekleniyor.