Gözler Trump'a çevrildi! Dünya yeni vergileri bekliyor

Küresel piyasalarda gözler ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük tarifeleri kararına çevrildi.



Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın 2 Nisan'da haksız ticaret uygulamalarını tersine çevirecek tarife planını açıklayacağını belirtti.



Karşılıklı tarifelerin açıklanacağı ve kabine üyelerinin katılacağı toplantı Beyaz Saray'da düzenlenecek.



Leavitt, "Başkan, ülkemizi onlarca yıldır soyan haksız ticaret uygulamalarını tersine çevirecek bir tarife planını açıklayacak. Bunu Amerikan işçisinin çıkarını korumak için yapıyor." dedi.

YENİ VERGİLER HEMEN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK



Beyaz Saray, tarifelerin kapsamına ilişkin ayrıntıları açıklamadı. Yeni gümrük vergilerinin açıklanmasının ardından hızlıca yürürlüğe gireceği belirtildi.



Leavitt, Avrupa Birliği'nin (AB) ABD süt ürünlerine yüzde 50, Japonya'nın ABD pirincine yüzde 700, Hindistan'ın ABD tarım ürünlerine yüzde 100 ve Kanada'nın ABD tereyağı ile peynirine neredeyse yüzde 300 gümrük vergisi uyguladığına işaret etti.



Başkan Trump, pazar günü yaptığı açıklamada, tarifelerin tüm ülkeleri kapsayacağını belirtmişti.

YÜZDE 20 EK VERGİ İDDİASI



The Washington Post'un bugün yayımlanan haberinde Beyaz Saray yetkililerinin ABD'nin ithalatının çoğuna yaklaşık yüzde 20 gümrük vergisi uygulanmasını öngören bir teklif hazırladığı aktarıldı.

Haberde, çeşitli seçeneklerin masada olduğu ve nihai bir karar verilmediği kaydedildi.

ENFLASYON ENDİŞESİ ARTIYOR



Tarifelerin enflasyonist baskıları körükleyebileceğinden ve ekonomik büyümeye zarar verebileceğinden endişe duyuluyor.

Analistler, enflasyon endişeleri nedeniyle para politikasında faiz indirimi beklentilerinin ertelenebileceği ifade ediyor.