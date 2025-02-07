Gözler yılın ilk enflasyon raporunda

Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon raporuna çevrildi.



TCMB Başkanı Fatih Karahan, saat 10.30'da başlayacak yılın ilk enflasyon raporu toplantısında konuşacak.

Yıl sonu için enflasyon tahmini orta noktası yüzde 21 seviyesinde olan TCMB'nin değişiklik yapıp yapmayacağı takip edilecek. TCMB'nin bir önceki raporda 2026 sonu için enflasyon tahmini yüzde 12 seviyesinde bulunuyor.



Ayrıca raporda faiz indirim döngüsüne 250 baz puanlık iki adımla başlayan TCMB'nin para politikasında ileriye dönük yönlendirmeleri de piyasanın takip edeceği konuların başında yer alıyor.



Döviz kurları haftanın son işlem gününe hafif yükselişle başladı. Dolar/TL, ilk işlemlerde 36 bandında işlem gördü. Euro/TL ise 37,38 civarında fiyatlandı.



Öte yandan yurt içinde ocak ayı nakit dengesi verisi de takip edilecek.



Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ocak ayında aylık yüzde 5,03, yıllık yüzde 42.12 yükseliş gösterdi. Verinin beklentinin üzerinde artış göstermesindeki ana etken, aylık bazda yüzde 23,57 ile rekor artış kaydeden sağlık harcamaları oldu.



Küresel piyasalarda ise ABD tarım dışı istihdam verisine dikkat edilecek. Veri öncesinde yatırımcıların geniş çaplı bir ticaret savaşı çıkacağı beklentileri azaldı.