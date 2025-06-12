Gözler zam teklifinde: 600 bin kamu işçisi için kritik tarih belli oldu

600 bin kamu işçisi için kritik tarih belli oldu. Hükümet, kamu işçileri için zam teklifini yarın verecek.

Gözler zam teklifinde: 600 bin kamu işçisi için kritik tarih belli oldu

Hükümet 600 bin işçisi için teklifini açıklamaya hazırlanıyor.

Yaklaşık 600 bin kamu işçisi, toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını bekliyor.

2025-2026 dönemi toplu iş sözleşmesi için hükümetin teklifi yarın açıklanacak.

İŞÇİ KESİMİNİN TALEBİ NE?

kesimini temsil eden Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ortak taleplerini iletmişti.

Buna göre; 2025 yılının ilk 6 ayı için en düşük günlük ücretin 1.800 TL’ye çıkarılması ve yüzde 50 oranında zam yapılması istenmişti.

Takip eden dönemde ise her 6 ay için yüzde 25 zam ve enflasyon farkı talep edilmişti.

Gözler zam teklifinde: 600 bin kamu işçisi için kritik tarih belli oldu - 1

BAKAN BAYRAM SONRASINI İŞARET ETMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen günlerde yaptığı açıklamada, teklifinin Kurban Bayramı sonrasında sunulacağını söylemişti.

Bakan Işıkhan, "İnşallah bayramdan sonra ilk teklifimizi işçilerimize sunmuş olacağız. TÜHİS teklifini yaptıktan sonra da müzakere süreci başlayacak." ifadelerini kullanmıştı.

Işıkhan, " sendikalarımızla bir araya geldiğimiz o masada uzlaşıyla bu süreci tamamlayacağımıza yürekten inanıyorum." demişti.

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