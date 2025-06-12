Gözler zam teklifinde: 600 bin kamu işçisi için kritik tarih belli oldu

Hükümet 600 bin kamu işçisi için zam teklifini açıklamaya hazırlanıyor.

Yaklaşık 600 bin kamu işçisi, toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını bekliyor.

2025-2026 dönemi toplu iş sözleşmesi için hükümetin teklifi yarın açıklanacak.

İŞÇİ KESİMİNİN TALEBİ NE?

İşçi kesimini temsil eden Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ortak taleplerini iletmişti.

Buna göre; 2025 yılının ilk 6 ayı için en düşük günlük ücretin 1.800 TL’ye çıkarılması ve yüzde 50 oranında zam yapılması istenmişti.

Takip eden dönemde ise her 6 ay için yüzde 25 zam ve enflasyon farkı talep edilmişti.