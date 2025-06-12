Gözler zam teklifinde: 600 bin kamu işçisi için kritik tarih belli oldu
600 bin kamu işçisi için kritik tarih belli oldu. Hükümet, kamu işçileri için zam teklifini yarın verecek.
Hükümet 600 bin kamu işçisi için zam teklifini açıklamaya hazırlanıyor.
Yaklaşık 600 bin kamu işçisi, toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını bekliyor.
2025-2026 dönemi toplu iş sözleşmesi için hükümetin teklifi yarın açıklanacak.
İŞÇİ KESİMİNİN TALEBİ NE?
İşçi kesimini temsil eden Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ortak taleplerini iletmişti.
Buna göre; 2025 yılının ilk 6 ayı için en düşük günlük ücretin 1.800 TL’ye çıkarılması ve yüzde 50 oranında zam yapılması istenmişti.
Takip eden dönemde ise her 6 ay için yüzde 25 zam ve enflasyon farkı talep edilmişti.
BAKAN BAYRAM SONRASINI İŞARET ETMİŞTİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen günlerde yaptığı açıklamada, zam teklifinin Kurban Bayramı sonrasında sunulacağını söylemişti.
Bakan Işıkhan, "İnşallah bayramdan sonra ilk teklifimizi kamu işçilerimize sunmuş olacağız. TÜHİS teklifini yaptıktan sonra da müzakere süreci başlayacak." ifadelerini kullanmıştı.
Işıkhan, "İşçi sendikalarımızla bir araya geldiğimiz o masada uzlaşıyla bu süreci tamamlayacağımıza yürekten inanıyorum." demişti.
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