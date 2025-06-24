Gözler zam teklifinde: 600 bin kamu işçisi için kritik tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaklaşık 600 bin kamu işçisinin beklediği ikinci zam teklifi görüşmelerine ilişkin soruları cevapladı.

Gözler zam teklifinde: 600 bin kamu işçisi için kritik tarih belli oldu

Hükümet 600 bin işçisi için teklifini açıklamaya hazırlanıyor.

Yaklaşık 600 bin kamu işçisi, toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını bekliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaklaşık 600 bin kamu işçisinin beklediği ikinci zam teklifi görüşmelerine ilişkin soruları cevapladı.

Bakan Işıkhan, bu hafta ikinci teklifi vereceklerini açıkladı. 

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