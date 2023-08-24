Gözler faiz kararında: Ekonomistler ne bekliyor?

Piyasalar TCMB Para Politikası Kurulu toplantısını bekliyor.



AA Finans'ın anketinde ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.



Anket sonuçlarına göre, 100 ila 250 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 18,50 ile yüzde 20,00 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 20 ile 30 arasında yer aldı.

YIL SONU TAHMİNİ YÜZDE 26,50



Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 26,50 oldu.



FAİZ ARTIŞINA İKİ AY ÖNCE BAŞLADI



Merkez Bankası haziran ayındaki toplantısından itibaren para politikasında sıkılaştırmaya gitti.



Merkez Bankası, haziran faizde yukarı yönlü adım atarak indirim sürecini 27 ay sonra sonlandırmıştı.

İKİ AYDA 9 PUANLIK ARTIŞ



Yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk toplantısını geçen ay yapan kurul, politika faizini 6,5 puan artışla yüzde 15'e yükseltmişti.

Merkez Bankası temmuz toplantısında da politika faizini 2,5 puan artışla yüzde 17,50'ye yükseltmişti. Merkez Bankası böylece iki ayda 9 puanlık faiz artışı yaptı.



Merkez Bankası, parasal sıkılaştırmanın kademeli olarak güçleneceğini açıklamıştı. Para politikasının etkinliğinin artacağı vurgulanmıştı.



Mart 2021'de yüzde 19 seviyesinde olan politika faizi 2021 ve 2022'de dörder kez indirildi. Şubat ayındaki toplantıda faiz yüzde 8,50'ye çekilmişti.

NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Merakla beklenen faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.