Gözlük devi üretimini ABD'ye kaydıracak

EssilorLuxottica İcra Kurulu Başkanı Francesco Milleri yapılan hissedarlar toplantısında, gözlük devinin üretimini kısmen ABD'ye kaydırmayı araştırdığını söyledi.



Reuters'in aynı gün bildirdiğine göre Milleri, kararın aceleye getirilmeyeceğini ve şirketin üç ila dört ay içinde ABD gümrük tarifeleri konusunda daha fazla netlik sağlamayı umduğunu söyledi.



CEO ayrıca şirketin potansiyel satın almaları değerlendirdiğini de söyledi.