Gözlük devi üretimini ABD'ye kaydıracak

Gözlük üreticisi EssilorLuxottica, ABD'nin ek gümrük vergilerinden etkilenememek için üretiminin bir kısmını ABD'ye kaydırmayı hedefliyor.

Gözlük devi üretimini ABD'ye kaydıracak

EssilorLuxottica İcra Kurulu Başkanı Francesco Milleri yapılan hissedarlar toplantısında, devinin üretimini kısmen 'ye kaydırmayı araştırdığını söyledi.

Reuters'in aynı gün bildirdiğine göre Milleri, kararın aceleye getirilmeyeceğini ve şirketin üç ila dört ay içinde ABD gümrük tarifeleri konusunda daha fazla netlik sağlamayı umduğunu söyledi.

CEO ayrıca şirketin potansiyel satın almaları değerlendirdiğini de söyledi.

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