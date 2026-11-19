Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor.



29 Ocak 2026'da 8 bin liranın üzerine çıkan gram altın , 19 Kasım 2026'da 6 bin liranın altını gördü.

Gram altın 19 Kasım'da en yüksek 6 bin 97 lira seviyesini gördü. Saat 23.43 itibarıyla ise 5 bin 949 lira seviyelerinde.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Standard Chartered Küresel Emtia Araştırmaları Başkanı Suki Cooper, altının hem bir emtia hem de para birimi gibi hareket edebildiğini belirterek, piyasalarda hangi özelliğinin öne çıkacağının ekonomik koşullara bağlı olduğunu söyledi.

Cooper'a göre, 2022 yılında başlayan güçlü fiziki talep altın fiyatlarının yükselişinin temelini oluşturdu. Ardından yatırımcıların portföylerinde altına daha fazla yer vermeye başlaması yükselişi hızlandırdı.

2025 yılında altına dayalı borsa yatırım fonlarının (ETF) varlıkları yaklaşık 800 ton artarken, küresel altın ETF'lerine 89 milyar dolarlık rekor giriş gerçekleşti.

Ancak 2026'nın başından itibaren bu tablo değişti.

Cooper, Ortadoğu'daki çatışmaların başlamasıyla birlikte altının güvenli liman olma işlevinden uzaklaşarak yatırımcılar için nakit sağlama aracına dönüştüğünü ifade etti.

Yatırımcıların kolayca satılabilen altın varlıklarını nakde çevirmesi, fiyatlardaki ilk büyük düzeltmeyi tetikledi.