Gram altın fiyatı ne kadar? ABD verisi etkili oldu

Altın fiyatları, yatırımcıların önemli istihdam verileri öncesinde daha fazla parasal genişleme beklentilerini azaltmaya devam etmesiyle, iki günlük kazancın ardından Perşembe günü ons başına 4 bin 70 doların altına düştü.

Son FOMC tutanakları, zayıflayan işgücü piyasası ve kalıcı enflasyon endişeleri arasında kalan Federal Rezerv yetkilileri arasında faiz indirimi ihtiyacı konusunda ayrışma olduğunu ortaya koydu.

Yatırımcılar artık gelecek ay faiz indirimi olasılığına yüzde 30 veriyor; bu oran bir önceki günkü yüzde 50'den düştü. Bu arada, gecikmiş Eylül tarım dışı istihdam raporu bugün daha sonra yayınlanacak ve ılımlı bir istihdam artışı göstermesi bekleniyor.

BLS, hane halkı anketi verilerinin geriye dönük olarak toplanamaması nedeniyle normal Ekim istihdam raporunu atlayacağını söyledi ve Ekim rakamlarının gecikmiş Kasım ayı raporuna dahil edileceğini doğruladı. Aşağı yönlü baskıya ek olarak, hisse senedi piyasalarındaki iyileşen risk algısı, altının güvenli liman varlığı olarak cazibesini azalttı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 76 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 42 dolar, en yüksek de 4 bin 110 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 77 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 5 bin 550 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 505 lira, en yüksek de 5 bin 596 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 551 liradan alıcı buluyor.