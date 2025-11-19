Gram altın fiyatı ne kadar? Yatırımcılar takipte, altın ivme kaybediyor

Altın fiyatları, yatırımcıların önemli ekonomik veriler öncesinde temkinli kalmasıyla ons başına yaklaşık 4 bin 60 dolara gerileyerek önceki seanstaki kazanımlarının bir kısmını geri verdi. Bugün ilerleyen saatlerde açıklanacak FOMC toplantı tutanakları ve ardından açıklanacak Perşembe günkü istihdam raporu, faiz oranı görünümü hakkında daha fazla netlik sağlayabilir.

ABD kurumları, hükümetin kapanması nedeniyle geciken verileri yayınlamaya başladı. Amerikalılar, Ekim ortasında işsizlik maaşı başvurularında iki ayın en yüksek seviyesine ulaştı ve 18 Ekim'de sona eren haftada başvurular 1,9 milyona yükseldi. Rakamlar Aralık ayında faiz indirimi umutlarını biraz artırırken, yatırımcılar, politika yapıcıların şüpheciliği nedeniyle yaklaşan verilerin Fed'in daha fazla gevşeme yapma kabiliyetini kısıtlayabileceğinden endişe ediyor. Bu arada, yüksek teknoloji değerlemelerine ilişkin endişeler risk algısını olumsuz etkiledi ve devam eden hisse senedi piyasalarındaki satış dalgasının ortasında altının güvenli liman cazibesini artırma potansiyeline sahip.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 70 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 55 dolar, en yüksek de 4 bin 80 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 69 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 5 bin 539 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 521 lira, en yüksek de 5 bin 556 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 542 liradan alıcı buluyor.