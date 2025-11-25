Gram altın fiyatı ne kadar? Yatırımcılar umutlandı

Altın fiyatları, önceki seanstaki kazanımlarını sürdürerek ons ​​başına yaklaşık 4 bin 155 dolara yükseldi. Fed'in ılımlı sinyallerinin ardından gelecek ay ABD'de faiz indirimi beklentileri daha da arttı. Altın, Fed Guvernörü Christopher Waller'ın ABD işgücü piyasasındaki devam eden zayıflığa atıfta bulunarak Aralık ayında faiz indirimine verdiği desteği yinelemesinin ardından Pazartesi günü yaklaşık yüzde 2 değer kazandı.

Cuma günü, New York Fed Başkanı John Williams da kısa vadede bir faiz indiriminin hala mümkün olduğunu belirtti. Piyasalar şimdi Aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimine yüzde 81 oranında bir olasılık veriyor; bu oran bir hafta önceki yaklaşık yüzde 40'tan keskin bir şekilde yükseldi. Yatırımcıların odağı şimdi, ABD ekonomisinin sağlığı ve Fed politikasının muhtemel seyri hakkında daha fazla ipucu için bugün ilerleyen saatlerde açıklanacak Eylül ayı perakende satışları ve ÜFE verilerine ve Çarşamba günü açıklanacak haftalık işsizlik başvurularına çevrildi.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 132 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 122 dolar, en yüksek de 4 bin 155 doları gördü. Şu sıralar 4 bin 146 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 5 bin 636 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 626 lira, en yüksek de 5 bin 671 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 657 liradan alıcı buluyor.