Gram altın için 10 bin lira tahmini. Uzmanlar iyimserliğe devam ediyor

Altın fiyatları 4 bin 900 dolara yaklaştı ve yeni rekor kırdı. Yatırımcılar, Beyaz Saray’dan gelen gümrük vergisi tehditleri ve küresel ticaret savaşına ilişkin yenilenen endişeler karşısında güvenli liman arayışına girdi.

Bu yükseliş, altın fiyatlarının son derece başarılı geçtiği bir yılın ardından yatırımcılar arasında fiyatların ne kadar daha yükselebileceği konusundaki tartışmayı yeniden alevlendirdi.

Analistlere göre, rekor kıran 2025 yılının ardından altın, jeopolitik gerilimler, düşen reel faiz oranları ve yatırımcılar ile merkez bankalarının dolardan uzaklaşarak çeşitlendirme çabaları sayesinde dünyanın nihai güvenli limanı rolünü pekiştirerek 2026 yılına ivmesini koruyarak girdi.

5 BİN DOLAR SESLERİ YÜKSELİYOR

CNBC'nin haberine göre, tahminler giderek daha iyimser hale geliyor. Londra Külçe Piyasası Birliği tarafından ankete katılan analistler, ABD’deki reel faiz oranlarının düşmesi, Federal Rezerv’in gevşeme politikalarına devam etmesi ve merkez bankalarının dolardan uzaklaşarak çeşitlendirme yapmasının sürdürülmesi beklentilerini gerekçe göstererek, fiyatların bu yıl 5 bin doların üzerine çıkacağını öngörüyor.

İDDİALI 7 BİN 150 DOLAR TAHMİNİ DE GELDİ

ICBC Standard Bank’ta kıdemli emtia stratejisti olan Julia Du, altın fiyatlarının 7 bin 150 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor.

Ons altının 7000 dolar olması halinde gram altın bugünkü dolar kurundan hesaplandığında yaklaşık 10 bin lira olması bekleniyor.

LBMA, tahmin anketinde, "Altın, rekor kıran 2025′in ardından manşetlerdeki en önemli konu olmaya devam ediyor." dedi.

Goldman Sachs da altın konusunda iyimserliğini yineleyerek, altını en güvenilir yatırım aracı olarak nitelendirdi ve bu durumun, altını satın alan kişilerin yapısındaki değişimden kaynaklandığını belirtti.

Goldman Sachs’ın küresel emtia araştırmaları eş başkanı Daan Struyven, "Altın, uzun vadeli veya temel senaryomuzda en yüksek güven duyduğumuz varlık olmaya devam ediyor; yıl sonuna kadar fiyatın 4bin 900 dolar olacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

MERKEZ BANKALARI VE TALEP ARTIŞI TETİKLİYOR

Struyven, merkez bankası alımlarının 2023 ve 2024 yıllarındaki yükselişi tetiklediğini, özel sektör talebinin artmasıyla da 2025 yılında yükselişin hız kazandığını belirtti.

Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında konuşan Struyven, "Özel yatırımcılar farklı kanallar aracılığıyla altına yatırım yapmaya başlıyorlar ve ETF girişlerinin bu değişimin açık bir kanıtı ancak bireysel talebi kurumsal akışlardan ayırmak zor." dedi.

KİMLER EN YÜKSEK TALEBİ OLUŞTURDU?

Goldman Sachs’a göre, talebin büyük kısmı özel varlık yönetim şirketleri, varlık yöneticileri, hedge fonları ve emeklilik fonu yatırımcılarından geldi.

Altın fiyatlarının yükselişini destekleyen birçok kişi için jeopolitik durum belirleyici arka plan olmaya devam ediyor. MKS PAMP’ın metal stratejisi başkanı Nicky Shiels, mevcut döngünün spekülatif bir zirveye benzemediğini söyledi. Shiels, altın fiyatlarının bu yıl 5 bin 400 dolara ulaşmasını bekliyor.

Shiels "Geçtiğimiz yıl, kıymetli metaller genelinde yüz yılda bir görülen tarihi bir olaydı; gümüşün değeri neredeyse ikiye katlandı." dedi.

Shiels "Altın yüzde 60 yükseldi, bu nedenle o kazanımların tekrarını görmeyeceğiz, ancak 5 bin 400 dolar yıllık bazda sağlam bir yüzde 30′luk artış anlamına geliyor. Bu uzun vadeli bir işlem. Bu, emtia piyasasında ani bir yükseliş değil." sözlerini söyledi.

Jeopolitik gerilimlerin arka plana çekilmediğini savunan Shiels, ABD’nin Venezuela’daki eylemleri ve Washington’ın Grönland üzerindeki kontrolünü güçlendirme çabası da dahil olmak üzere son dönemdeki gerilim noktaları, yatırımcıların altına yönelmesini daha da derinleştirdiğini söyledi.

Shiels, "Öyle bir dünyaya giriyorsunuz ki... Bu on yılda kritik metalleri, kritik emtiaları güvence altına alma konusunda güçlü bir talep var." dedi.