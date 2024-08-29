Gram altın rekor tazeledi | Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 29 Ağustos 2024 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, zayıf dolar ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceği beklentileriyle yükseldi. Gözler ABD'de açıklanacak kilit enflasyon verisine çevrildi. Ons altın, güne yüzde 0,65 artışla 2,519 dolar civarında başladı. Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti. Gram altın, 2.764 Türk Lirası'na kadar yükselerek rekor kırdı. Çeyrek altın da 4.515 Türk Lirası'ndan alıcı buldu.

Küresel piyasalar, dün Nvidia'nın olumlu bilanço sonuçlarına karşın satış ağırlıklı seyrini sürdürdü. Bugün gözler ABD'de açıklanacak büyüme ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksine çevrildi. ABD'de izlenecek kritik veriler TSİ 15.30'da açıklanmış olacak.



Yapay zeka devi Nvidia'nın gelirleri artmasına rağmen bilançosu, sektörün geleceğine milyarlarca dolar yatırarak hisselerin yükselmesini sağlayan yatırımcıların beklentisini karşılamadı. Nvidia'nın üçüncü çeyrek için 32,5 milyar dolar gelir tahmini Wall Street'teki tahminleri aştı.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz indiriminin kasım ya da aralıktaki toplantılarda yapılacağına ilişkin öngörüler güç kazanıyor.