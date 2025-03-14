Gram altın rekora doymuyor
Altın fiyatlar yeni güne bir kez daha yükselişle başladı. Gram altın fiyatı 3 bin 526 lirayı görerek rekor kırdı. Aynı dakikalarda çeyrek altın fiyatı 5 bin 810 liraya yükseldi.
Gram altın fiyatı yeni güne yükselişle başladı.
Altının gramı 3 bin 526 liradan işlem gördü.
Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 değer kazanarak 3 bin 511 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 sıralarında yüzde 0,1 artışla yeni bir rekorla 3 bin 520 liraya yükseldi.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 810 liradan, Cumhuriyet altını 23 bin 150 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise dün 2 bin 989,1 dolar seviyelerini görerek rekor tazelerken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 düşüşle 2 bin 987 dolar seviyesinde işlem görüyor.
TRUMP’IN AB’YE TEHDİTLERİ FİYATLAMALARI ZORLAŞTIRIYOR
Dünya genelinde enflasyonla mücadele ve resesyon endişeleri sürerken, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği’ni (AB) hedef alan yeni tarife tehditleri varlık fiyatlamalarını zorlaştırıyor.
AB’yi dünyanın en düşmanca ve istismarcı vergilendirme otoritesi olarak nitelendiren Trump, AB’nin “ABD’den faydalanmak için kurulduğu” görüşünü yineledi.
Ayrıca Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi Beyaz Saray’da ağırlarken Oval Ofis’te yaptığı açıklamalarda, tarife planlarına ilişkin hiçbir şekilde geri adım atmayacağının sinyalini verdi.
ANLIK ALTIN FİYATLARI
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