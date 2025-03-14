Gram altın rekora doymuyor

Gram altın fiyatı yeni güne yükselişle başladı.



Altının gramı 3 bin 526 liradan işlem gördü.



Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 değer kazanarak 3 bin 511 liradan tamamladı.



Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 sıralarında yüzde 0,1 artışla yeni bir rekorla 3 bin 520 liraya yükseldi.



ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?



Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 810 liradan, Cumhuriyet altını 23 bin 150 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise dün 2 bin 989,1 dolar seviyelerini görerek rekor tazelerken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 düşüşle 2 bin 987 dolar seviyesinde işlem görüyor.