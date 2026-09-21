Gram altında son dakika. Altın fiyatlarında ibre tersine mi dönüyor?

Altın , düşen petrol fiyatlarının desteğiyle, art arda iki seans boyunca yükseliş gösterdikten sonra haftaya 4 bin 350 doların üstünde başlangıç yaptı. Kararsız seyre yönelen altında hafif gerileme var.

Ortadoğu çatışmasını çözmek ve bölgeden enerji akışını yeniden sağlamak için artan diplomatik çabaların işaretleri arasında petrol fiyatları üst üste dördüncü seansta düştü. ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun oturum aralarında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye "muhtemelen" açık olacağını ve burada diğer Körfez liderleriyle de görüşebileceğini söyledi.

Bu arada, yatırımcılar, merkez bankasının geçen hafta üç yıl sonra ilk kez faiz artırımı yapmasının ardından bu hafta Fed yetkililerinin çeşitli açıklamalarını bekliyor.

Pazar günü, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, enflasyonun hala çok yüksek olduğunu ve fiyat baskılarının İran savaşıyla bağlantılı ilk petrol fiyat şokunun ötesine geçtiğini söyledi.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 376 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 356 dolar, en yüksek de 4 bin 383 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 358 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 861 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 835 lira, en yüksek de 6 bin 876 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 839 liradan alıcı buluyor.