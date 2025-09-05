Gram altında tarihi zirve: 4 bin 720 lirayı aştı

ABD’de bu ay faiz indirimi ihtimalinin güçlenmesi altın fiyatlarını yukarı yönlü destekledi. Güvenli liman altın, son üç ayın en güçlü haftalık performansına doğru ilerlerken piyasaların gözü bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine çevrildi.

Spot altın yüzde 0,3 artışla ons başına 3 bin 557 dolardan işlem görüyor. Çarşamba günü 3 bin 578,50 dolar ile tüm zamanların zirvesine ulaşan ons altın, haftalık bazda yüzde 3,2 yükseliş kaydetti. ABD vadeli altın kontratları ise yüzde 0,2 artışla 3 bin 615 dolara yükseldi.

Türkiye’de ise ons altındaki yükselişin etkisiyle gram altın yüzde 0,6 değer kazanarak 4 bin 720 lirayı aşarak yeni rekor seviyesini gördü.