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Gram altında yeni rekor | Gram altın kaç lira? 2 Ağustos 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 2 Ağustos 2024 güncel altın kuru fiyatları...

Gram altında yeni rekor | Gram altın kaç lira? 2 Ağustos 2024 güncel altın kuru fiyatları

fiyatları, tarım dışı istihdam verisinin ardından yükselişini hızlandırdı.

Veri sonrası ons altın, yüzde 1'e yakın artışla 2.474 dolar civarına yükseldi. 

Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel işlem gördü.

Gram altın, 2.630 Türk Lirası ile rekor seviyeye yükseldi. Çeyrek altın ise 4.297 Türk Lirası'ndan el değiştirdi.

ABD'den dün gelen veriler, imalat faaliyetlerinin temmuz ayında beklenenden daha fazla daraldığını ve istihdamın 2020'den bu yana görülmeyen seviyelere ulaştığını gösterdi.

Son verilerin ardından enflasyon endişeleri yerini resesyon korkusuna bırakırken, güvenli liman varlıklara olan talep arttı.

ORTADOĞU'DA TANSİYON YÜKSEK

Ortadoğu'da artan gerilim de güvenli liman talebini artırdı.

Hamas lideri Haniye'nin İran'da suikastle öldürülmesinin ardından tansiyon bölgede tansiyon oldukça yüksek. İran'ın İsrail'e nasıl bir yanıt vereceği yakından izleniyor.

Hizbullah, İsrail'in kuzeyine füze saldırısı düzenledi. Ülkenin kuzeyinde "Demir Kubbe" savunma sisteminin devreye girdiği bildirildi. Saldırıyı Hizbullah üstlendi.

  • ALTIN TÜRÜ Satış Değişim % Saat

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