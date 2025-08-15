Gram, çeyrek ve tam altın fiyatları 15 Ağustos 2025: Bugün gram altın ne kadar? (Güncel Alış/Satış TL)
15 Ağustos 2025 Cuma günü itibarıyla, Türkiye’de altın piyasasında çeyrek, gram ve tam altın fiyatları nasıl şekillendi? Günün döviz kurlarıyla birlikte altına yatırım yapmayı düşünenler için güncel gram, çeyrek ve tam altın alış ve satış fiyatları belli oldu. İşte 15 Ağustos 2025 tarihli altın fiyatlarında son durum.
Altın piyasasında haftanın son işlem günü yükselişle başladı. Gram altın, 15 Ağustos 2025 Cuma sabahı saat 09.05 itibarıyla yüzde 0,3 değer kazanarak 4 bin 391 liradan işlem görüyor.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 15 AĞUSTOS 2025
Dün yüzde 0,6 değer kaybederek 4 bin 374 liradan kapanan gram altın, yeni güne pozitif seyirle girdi.
Gram altın: 4.391 TL
Çeyrek altın: 7.354 TL
Cumhuriyet altını: 29.670 TL
ONS ALTIN 3 BİN 342 DOLAR SEVİYESİNDE
Ons altın fiyatı da güne yükselişle başladı. Sabah saatlerinde yüzde 0,2 prim yapan ons altın, 3 bin 342 dolar seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksindeki zayıflama ve jeopolitik risklere ilişkin artan endişeler, ons altın fiyatlarını destekliyor.
PİYASALARIN GÖZÜ TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİNDE
ABD’de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi, tarifelerin enflasyonist etkilerine dair endişeleri artırdı. Küresel piyasalarda ise gözler bugün Alaska’da gerçekleşecek olan ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesine çevrildi.
