Gram, çeyrek ve tam altın fiyatları 15 Ağustos 2025: Bugün gram altın ne kadar? (Güncel Alış/Satış TL)

Altın piyasasında haftanın son işlem günü yükselişle başladı. Gram altın, 15 Ağustos 2025 Cuma sabahı saat 09.05 itibarıyla yüzde 0,3 değer kazanarak 4 bin 391 liradan işlem görüyor.



GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 15 AĞUSTOS 2025



Dün yüzde 0,6 değer kaybederek 4 bin 374 liradan kapanan gram altın, yeni güne pozitif seyirle girdi.



Gram altın: 4.391 TL



Çeyrek altın: 7.354 TL



Cumhuriyet altını: 29.670 TL



ONS ALTIN 3 BİN 342 DOLAR SEVİYESİNDE



Ons altın fiyatı da güne yükselişle başladı. Sabah saatlerinde yüzde 0,2 prim yapan ons altın, 3 bin 342 dolar seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksindeki zayıflama ve jeopolitik risklere ilişkin artan endişeler, ons altın fiyatlarını destekliyor.



PİYASALARIN GÖZÜ TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİNDE



ABD’de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi, tarifelerin enflasyonist etkilerine dair endişeleri artırdı. Küresel piyasalarda ise gözler bugün Alaska’da gerçekleşecek olan ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesine çevrildi.

