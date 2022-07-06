Grev bitti, Avrupa'da doğalgaz fiyatları geriledi

Norveç'te enerji sektörü çalışanlarının planladıkları grevin sonlandırılmasıyla doğalgaz fiyatları düşüşe geçti.



Norveç hükümeti, petrol ve gaz işçileri ile işverenler arasındaki ücret anlaşmazlığını çözmek üzere müdahalede bulunduğunu ve konunun bağımsız bir kurula devredildiğini açıkladı. Söz konusu adım grevi sona erdirdi.



Salı günü üç açık deniz sahasında başlatılan grev nedeniyle günlük gaz ihracatının yüzde 56 azalacağı ve 341 bin varil petrolün piyasadan çekilmesine neden olacağı tahmin ediliyordu.



Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ağustos vadeli gaz kontrat fiyatı, dün megavatsaat başına 165,07 eurodan kapandı.



Avrupa için önemli bir doğalgaz tedarikçisi olan Norveç'te grevin sona erdiğine dair açıklamanın ardından doğalgazın megavatsaat başına fiyatı bugün saat 10.15 itibarıyla bir önceki kapanışa göre yüzde 6,1 düşüşle 155 euroya geriledi.

