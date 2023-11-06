Gri listeden çıkış hazırlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) yayımladığı Genel Tebliğ değişikliğiyle ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kimlik tespitine yönelik hukuki altyapı sağlandı.



Öte yandan Türkiye, kripto varlıklara yönelik bir yasal hazırlık da sürdürüyor.



Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), bünyesinde oluşturulan "Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü" uluslararası aklamayı önlemeye yönelik kriterler kapsamında ülkeleri değerlendiriyor ve gri ve kara liste olmak üzere sınıflıyor.



Türkiye, bazı işlemlerde kriterlere uygun sistemleri oluşturmadığı için gri listede bulunuyordu.

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