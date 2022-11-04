GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 e-Devlet GSB 1200 sözleşmeli personel alımı)

GSB personel alımı başvuru sonuçları için tarih araştırması sürmeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlara 1200 yönetim personeli alınacağının açıklanmasıyla birlikte, başvurular 14 Ekim tarihinde sona erdi. Peki, GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?



BAKAN KASAPOĞLU'NDAN PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlara 1200 yönetim personeli alınacağını açıklamıştı.



Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada "Ben bugün bu bağlamda hizmete aldığımız yeni yurtlarımız için 1200 yeni yurt yönetim personeli alacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Gençlik ve Spor Bakanlığı 1200 yurt yönetim personeli başvuruları 14 Ekim'de sona erdi. Başvuruların sona ermesiyle birlikte, sonuçlar için tarihler merak edilmeye başladı.



Bakanlık tarafından alımı yapılacak sözleşmeli personel alımına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.



GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



GSB personel alımı sonuçları, e-Devlet üzerinden duyurulacak. Sonuçlar açıklandığında adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sorgulama işlemlerini yapabilirler.