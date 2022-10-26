GSB sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 GSB 1200 personel alımı başvuru sonuçları)

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu tarafından yapılan açıklamalar sonrasında, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlara 1200 yönetim personeli alınacağını açıklanmıştı. Yapılan açıklamanın ardından başvurular 10-14 Ekim tarihlerinde tamamlandı.

Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte, başvuru sonuçları için tarih sorgulaması başladı. Peki, GSB sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?



BAKAN KASAPOĞLU'NDAN PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlara 1200 yönetim personeli alınacağını açıklamıştı.



Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada "Ben bugün bu bağlamda hizmete aldığımız yeni yurtlarımız için 1200 yeni yurt yönetim personeli alacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Gençlik ve Spor Bakanlığı 1200 yurt yönetim personeli başvuruları 14 Ekim'de sona erdi. Başvuruların sona ermesiyle birlikte, sonuçlar için tarihler merak edilmeye başladı.



Bakanlık tarafından alımı yapılacak sözleşmeli personel alımına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.



GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



GSB personel alımı sonuçları, e-Devlet üzerinden duyurulacak. Sonuçlar açıklandığında adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sorgulama işlemlerini yapabilirler.



BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ



Başvurular, başvurulan grup için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek ve başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu iptal edilecektir.



KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının üç (3) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.



Sözlü sınava girmeye hak kazanan son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava çağırılacaktır.



Adaylar başvurularına ve sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.