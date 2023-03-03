GSM şirketlerine deprem soruşturması

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerde cep telefonu işletmecilerinin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğine ilişkin inceleme başlatmıştı.

Bu incelemeyi soruşturmaya çeviren kurum, cep telefon şirketlerine, afet ve acil durumlarda ülke genelinde haberleşmenin kesintisiz sağlanmasına yönelik yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmesi uyarısı da yaptı.

Şirketlerden, tüm afet acil eylem ve planlarının revize edilerek bir ay içinde kuruma göndermesini talep etti.