Gübrede vergi sıfırlandı

ABD'nin İran'a gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle kapalı tutulan Hürmüz Boğazı'ndan ticaretin gerçekleşmemesi ve dünya gübre ihtiyacının önemli bir kısmının İran tarafından karşılanması nedeniyle gübrede gümrük vergisi sıfırlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, Amonyum Sülfat, Amonyum Nitrat, Kalsiyum Amonyum Nitrat(CAN), Diamonyum Fosfat gübrelerinde gümrük vergisi alınmayacak.

İHRACAT DA YASAKLANMIŞTI

7 Mart 2026 tarihinde de üre gübresinde gümrük vergisi sıfırlanmış ve ihracatının yapılması da yasaklanmıştı.