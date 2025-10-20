Gucci zorda... L'Oeral satın alıyor

Gucci'nin sahibi Kering, grubun yüksek borcuyla mücadele etmek ve temel moda işine yeniden odaklanmak amacıyla güzellik birimini 4 milyar euroya L'Oreal'e satmayı kabul ettiğini Pazar günü duyurdu.



Anlaşma kapsamında, Fransız güzellik devi L'Oreal, Kering'in parfüm markası Creed'i ve Kering'in markaları olan Gucci, Bottega Veneta ve Balenciaga adına 50 yıllık özel lisans altında parfüm ve güzellik ürünleri geliştirme haklarını devralacak. Gucci parfümleri için mevcut lisans şu anda Coty'ye ait ve yeni anlaşma, analistlere göre 2028'de sona ermesi beklenen bu lisansın bitiminde başlayacak.

