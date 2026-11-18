Euro , genel olarak doların güçlenmesi ve farklılaşan para politikası beklentilerinin tek para birimi üzerinde baskı oluşturmaya devam etmesiyle, Nisan 2025'ten bu yana en zayıf seviyesi olan 1,1 dolar ın altına gerileyerek düşüşünü sürdürdü.

Fransa'daki süregelen siyasi ve mali belirsizlik, Euro bölgesinin kötüleşen büyüme görünümüne ilişkin endişeler ve bir sonraki Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanı hakkındaki spekülasyonlar da piyasa duyarlılığını daha da olumsuz etkiledi.

Piyasalar, ECB'nin iki çeyrek puanlık faiz artışına kıyasla, 2027 sonuna kadar en az üç Fed faiz artırımını fiyatlandırıyor; ancak çoğu ekonomist, ECB'nin sıkılaştırma döngüsünü Aralık ayından sonra sonlandıracağını bekliyor.

Bu arada, Almanya, ECB'nin baş ekonomisti pozisyonu için Markus Brunnermeier'i aday gösterdi ve bu da İspanya'dan Pablo Hernández de Cos'un Christine Lagarde'ın yerine başkan olarak geçmesinin yolunu açabilir.

AB liderlerinin önümüzdeki hafta yapılacak zirvede liderlik değişikliğini görüşmesi bekleniyor; Lagarde'ın ise planlanandan yaklaşık dokuz ay önce, Şubat ayında görevden ayrılacağı bildiriliyor.